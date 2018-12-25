Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" Konferansı

Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" Konferansı

1 saat önce

Kırklareli'nde "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek" konferansı düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek
Kırklareli'nde "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek" konferansı düzenlendi.

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı ile Kırklareli Üniversitesi Üniversiteli Akil Gençlik Kulübü tarafından Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda bir konuşma yapan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk milletinin asil bir millet olduğunu vurguladı.

Sultan Alparslan'ın 1071'de anadolu topraklarına girmesiyle Türk milletinin varoluş mücadelesinin hızlandığını ifade eden Bilgin, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istikbal ve gelecek mücadelesiyle devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğunu belirten Bilgin, Türk İslam aleminin önderi olmanın vasfını da her daim sürdüreceğini kaydetti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da Mehmet Akif Ersoy'un şair olmanın ötesinde ülkenin geleceğine ve istikbaline çok önemli not düştüğünü bildirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın on kıtası okundu.

Konferansta, yazar ve eğitimci Fatih Akbaba, Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgiler verdi.

Konferansa, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu, parti teşkilatı, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:32 Kaynak: AA

Kırklareli, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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