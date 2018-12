Mehmet Akif Ersoy ile İlgili Ezber Bozan Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Daire Başkanı Bekir Şirin, 1972 ile 2000 yılları arasında yapılan üniversiteye giriş sınavlarında Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sorulara rastlanmamasının tesadüf olmadığını kaydederek, "Bu bir çalışmanın sonucu, bu bir rastlantı olamaz, bunu tevafuk olarak nitelendiremeyiz. Bu bilerek, bizzat Akif'i küçültmek adına yapılmış olan bilinçli faaliyetlerdir" dedi. Uşak 'ta Mehmet Akif'i Doğru Anlamak konulu bir konferans düzenlendi. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA Eğitim Paydaşları Akademisinin düzenlediği konferansa hayatını Mehmet Akif'i doğru anlamaya ve anlatmaya vakfetmiş biri olarak nitelendirilen Şirin, konuşmasında Mehmet Akif Ersoy 'un, inancının sağlamlığı, ortam her ne olursa olsun manevi sağlamlığını muhafaza eden bir granit gibi olduğunu ifade etti. Cemil Meriç 'in 'Kronoloji aptalların tarihidir' sözünü hatırlatarak başlayan Şirin, Mehmet Akif Ersoy'u istiklal marşı şairi, yazar, mütercim, muallim, milletvekili, milli mücadelenin fikir lideri, dava adamı olarak betimleyen Şirin, " Şairler genellikle güzelliklerden güzel şeylerden bahsederler. Ağaçtan, kuştan sevdadan, aşktan vs. Ama bazı hallerde şairler buna fırsat bulamazlar. Acıların, sıkıntıların şiiri dendi mi akla Akif gelir. Osmanlı devletinin çöküşünü duya duya yaşamış, acısından kan damlarcasına yazmış, yırtınmış, feryat etmiş, haykırmıştır. 1. Dünya Savaşı, Balkan Harbi, milli mücadele gibi büyük zaferlerin ve yenilgilerin hep şahitliğini yapmış bu zaferleri ortaya çıkaranların hep yanında olmuştur" dedi."Bu bilerek bizzat Akif'i küçültmek adına yapılmaktadır"Bu kadar büyük koca kelimelerle anlatılan Akif'in günümüzde küçültülmeye, daraltılmaya, yok sayılmaya çalışıldığını ileri süren Şirin, bununla ilgili yapılan bir çalışmanın sonucunu kaydetti.Şirin, "1972 ile 2000 yılları arasında yapılmış olan hiçbir üniversiteye giriş sınavında, ÖSS-ÖYS adı her neyse yapılan sınavlarda soruların şıkları arasında bırakın doğru seçeneği yanlış da olsa Mehmet Akif seçeneğine rastlayamazsınız. Bu bir çalışmanın sonucu bu bir rastlantı olamaz, bunu tevafuk olarak nitelendiremeyiz. Bu bilerek bizzat Akif'i küçültmek adına, insanların zihinlerinden silmek adına, o insanların kendisini örnek almaması adına yapılmış olan bilinçli faaliyetlerdir. Mehmet Akif'e ister uzaktan ister yakından ister çok daha detaylı görebilmek için mikroskobik şeylerle bakın Mehmet Akif'in asla boyunu küçültemezsiniz" Konferansa katılan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve program sonunda Şirin'e çok teşekkür etti. Konferans Şirin'e, hediye takdiminin ardından sona erdi. - UŞAK