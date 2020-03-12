Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kabri başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kabri başında anıldı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kabri başında anıldı

7 saat önce

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kabri başında anıldı İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ncu yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kabri başında anıldı

İSTANBUL - İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ncu yıl dönümünde kabri başında anıldı.

İstanbul Valiliği, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ncu yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy için Edirnekapı Şehitliğinde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan anma töreni dualarla devam etti.

Tören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kabri başında anıldı

İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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