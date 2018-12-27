Mehmet Akif Ersoy İzmir'de Anıldı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında İzmir'de anıldı.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında İzmir'de anıldı.



İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve Engelsiz Yürekler" etkinliği düzenlendi.



Açılışta konuşan İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hatice Suna Bina, geçen yıl Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelsiz Yürekler Projesi başlattıklarını, proje kapsamında engeline, engellenmişliğe rağmen azimle yol almış, zincirleri kırarak hayatına ufuk açmış insanları sahneye çıkardıklarını kaydetti.



Mehmet Akif'in unutulmadığını ifade eden Bina, Engelsiz Yürekler kapsamında Ersoy'un ruhunu şad etmek istediklerini söyledi.



Etkinlikte Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BAÜN) Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Tarihi Doktor Öğretim Üyesi Resul Yavuz, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Harbimizin evrensel mesajı" konulu yaptığı sunumda, Ersoy'un sadece "vatan şairi" olmadığını, onun hayatı anlaşıldığında ve eserleri okunduğunda 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarındaki değişimin anlaşılabileceğini dile getirdi.



Mehmet Akif'in ömrü boyunca çeşitli savaşlara, zorluklara şahit olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:



"Ersoy'un dönemi buhranla geçen bir dönemdir. O dönemin çocukluluğunu, gençliğini anladığımız zaman Akif'in nasıl bir birikimle İstiklal mücadelesine dahil olduğunu anlayabiliriz. Gözünü daldan budaktan sakınmayan büyük bir entelektüeldir. Dönemin koşullarıyla, miletin derdiyle hasbihal ederek kendini oluşturmuştur. Temel derdinin bu milleti aydınlığa kavuşturmak olduğunu söylemiştir. Bunun da yazarak, çizerek, üreterek olacağını söylüyordu."



Etkinlikte daha sonra sahneye çıkan görme engelli ressam Fatma Işık Kaya (58), tavuk karası hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybettiğini ancak bu durumun resime olan ilgisinin önüne geçmediği anlattı.



Programda üniversite öğrencilerince hazırlanan "teknolojide erişilebilirlik" adlı video gösterimi izlendi, Ege Ordusu Bölge Komutanlığı orkestrası konser verdi.

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