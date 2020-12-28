Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 84'üncü yıldönümünde mezarı başında andı. Anma programı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün yapıldı. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 84'üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı. Yapılan anma programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgenaral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Aksu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili İsmail Ünsal katıldı. Edirnekapı Şehitliğindeki anma programı Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından Ersoy ve tüm şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından il protokolü şairin mezarına karanfil bıraktı.

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