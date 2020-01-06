Mehmet Akif Ersoy, Kâğıthane'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy, Kâğıthane'de anıldı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy, Kâğıthane'de anıldı

6 saat önce

Kağıthane'de Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez'in 'Gitme Ey Yolcu' isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Mehmet Akif Ersoy, Kâğıthane'de anıldı, System.String[]

Kağıthane'de Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez'in 'Gitme Ey Yolcu' isimli tiyatro oyunu sahnelendi.


İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının üzerinden 83 yıl geçti. Şairi anma etkinlikleri kapsamında sahnelenen tek kişilik oyunda Sanatçı Ahmet Yenilmez tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlere yer verildi. Sultan Selim Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu büyük bir dikkatle izleyen katılımcıların zaman zaman duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. Programda konuşan Ahmet Yenilmez, "Milli mücadelemizin abide şahsiyetlerinden, İstiklal Marşımızın şairi, birinci meclisin mebusu, sporcu, bilim adamı gibi birçok kimliği bünyesinde barındıran Mehmet Akif Ersoy'un nesiller tarafından bilinme zarureti vardır. Safahatı okuduğunuzda sanki o günleri bugün yaşamış gibi olursunuz. Gerek çıkardığı dergiler, gerek yazdığı yazılarına ve şiirlerine bakıldığı zaman sanki bugüne dair bir şeyler söylüyor. O yüzden Mehmet Akif Ersoy'un ülke insanı tarafından daha iyi tanınması için bu hafta vesile oldu. Ben inanıyorum ki bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmamak üzere hepiniz bir sorumluluk üstlendiniz" dedi.


"Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle anıyorum"


Tiyatro oyununu izleyenler arasında Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de vardı. Başkan Öztekin konuşmasında, "Ebediyete irtihalinin 83. yılında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Şairimizin de ifade ettiği gibi Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal Marşı'nı dikkatle okuduğumuzda o yılların nasıl da zor zamanlar olduğunu anlayabiliyoruz. İmkansızlıklardan imkanlar çıkararak kazanılan bu toprakları güzel bir yurda dönüştürmek, her vatan evladının atasına borcudur. Geçmişin o zor zamanlarını hatırlatmak ve işlerimize dört elle sarılmak için istiklal şairimiz adına bir anma programı düzenledik. Sanatçımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Tiyatro oyununun sonunda Başkan Öztekin, Sanatçı Yenilmez'e çiçek takdiminde bulundu. - İSTANBUL

Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Yenilmez, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
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