Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu Ortahisar'a devredildi! - Son Dakika

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ortahisar Belediyesi arasında Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nun devri ile ilgili protokol imzalandı. Protokolü Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk imzaladı. İmzalanan protokol çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işletilen yüzme havuzu bundan sonra Ortahisar Belediyesi tarafından işletilecek.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, seçim vaatleri arasında bulunan yüzme havuzu projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Haftanın belirli günlerinde şehit ailelerine, engellilere ve bayanlara ücretsiz hizmet vereceklerini kaydeden Başkan Genç, "Çocukluğumuzdan itibaren denizle iç içe bir yaşam sürdürdük. Vatandaşlarımız yüzmeyi seviyor ve en iyi şekilde de öğrenmek istiyor. Yüzme havuzları da bu anlamda çok önemli işlevi yerine getiriyor. Halkımızın en çok dile getirdiği talepleri arasında yüzme havuzu isteği de yer alıyordu. Ayrıca bizim belediye başkanlığına adaylığımızı açıkladığımız ilk seçim döneminde vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz projelerimiz arasındaydı. Şimdi bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızdan devir yöntemiyle de olsa gerçekleştirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Özellikle bayanlara yönelik bir havuz yapmayı çok istiyorduk. Şehrimizde sadece bayanların kullanabileceği bir havuz yok. Bunun eksikliğini yaşıyoruz. Devraldığımız Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda bakım ve onarım çalışmalarını tamamladıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şu anda günlerini tam olarak netleştirmedik ama haftanın belli günlerinde şehit aileleri, bayanlara ve engelli kardeşlerimize ücretsiz hizmet vereceğiz. Bu protokolde emeği geçen Gençlik ve Spor ve Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na ve il müdürümüze teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.



Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise konuşmasında Ortahisar Belediyesi'nin Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nu en güzel şekilde işleteceğinden emin olduğunu dile getirdi. Öztürk, "Ortahisar Belediyemizin spor faaliyetlerine olan desteğine hepimiz şahidiz. Ahmet Metin Genç Başkanımız bu anlamda hakikaten takdir edilen çalışmalara imza attı. Hem uluslararası spor organizasyonlarında, hem de ulusal spor organizasyonlarında sürekli işbirliği halindeydik. Bu anlamda maddi ve manevi olarak birçok külfeti birlikte paylaştık. Spor şehri Trabzon'un bu unvanına yakışır projeleri birlikte başardık. Başkanımıza da bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bütün teknik donanım, üniteleri ve ekipmanlarıyla birlikte yüzme havuzumuzu en güzel şekilde işleteceğini düşünüyorum. ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON