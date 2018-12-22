Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bölündü

Nevşehir Belediye Meclisi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin iki ayrı mahalleye dönüştürülmesini karara bağladı.

Nevşehir Belediye Meclisi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin iki ayrı mahalleye dönüştürülmesini karara bağladı.



Belediyenin internet sitesinden yapılan duyuruda, nüfus yoğunluğunun oluştuğu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin ayrılan tarafına da Bekdik Mahallesi ismi verildiği bildirildi.



Açıklamada, "İlimiz Nevşehir Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi hem sınır hem de nüfus yoğunluğu bakımından büyüme arz ettiğinden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ismi sabit kalarak bu mahalleden bölünen kısma Belediyemiz Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 85 sayılı meclis kararıyla "Bekdik Mahallesi" ismi verilmiştir." denildi.

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