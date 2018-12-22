Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bölündü

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bölündü

4 saat önce

Nevşehir Belediye Meclisi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin iki ayrı mahalleye dönüştürülmesini karara bağladı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bölündü, System.String[]
Nevşehir Belediye Meclisi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin iki ayrı mahalleye dönüştürülmesini karara bağladı.

Belediyenin internet sitesinden yapılan duyuruda, nüfus yoğunluğunun oluştuğu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin ayrılan tarafına da Bekdik Mahallesi ismi verildiği bildirildi.

Açıklamada, "İlimiz Nevşehir Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi hem sınır hem de nüfus yoğunluğu bakımından büyüme arz ettiğinden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ismi sabit kalarak bu mahalleden bölünen kısma Belediyemiz Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 85 sayılı meclis kararıyla "Bekdik Mahallesi" ismi verilmiştir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:12 Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan "DEAŞ'ı Temizler misiniz?" Diyen Trump'a Yanıt: Sileceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı

Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:34:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bölündü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]