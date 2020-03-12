Mehmet Akif Ersoy Mamak'ta anıldı - Son Dakika

Mamak'ta düzenlenen etkinlikte İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı.



Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın 99 yıl önce yazılmasına rağmen milli ruhu, vatan millet aşkını diri tutan ve geleceği şekillendirecek kadar yenilikçi bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Kaymakam Polat, "Milletimizin milli mücadeledeki azmini ve kahramanlığını anlatmak için yazılan en büyük eser İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşı'nın dizelerinde de vurgulandığı gibi Türk milleti ezelden beri hür yaşamış ve daima hür yaşayacaktır" dedi.



Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un ve Kurtuluş Savaşı'nın destanı olan İstiklal Marşı'nın Türk milletinin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Düğmeci de, "İstiklal Marşı, bir dava adamının, düşünce adamının gönlünden gelenlerin kaleme yansımasıdır. Biz tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Milletin ruhunu yansıtan İstiklal Marşımızın mısraları, milletimizin ortak sesidir. Akif'in dediği gibi 'Asım'ın nesli' bugün burada toplandı. Bu millet şanlı tarihinde çok büyük badireler atlattı. İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanlık öyküsüdür. İstiklal Marşı'nın yazılmasına sebep olan zorlu günlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve düşüncelerini konu alan kısa film gösterimi ile devam etti. Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisinin ardından okunan şiirler ile sona erdi. - ANKARA