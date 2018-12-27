Mehmet Akif Ersoy Mısır Apartmanı Önünde Anıldı

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatını kaybettiği Mısır Apartmanının önünde düzenlenen Anma Töreni'nde konuşan Başkan Demircan, "Kahramanlarımız olmadan, askerlerimiz olmadan, Mehmet Akiflerimiz olmadan, en önemlisi de iç dünyamızda bu ruhu taşımadan bu topraklarda var olmak zor. Mehmet Akifler hep var olsun." dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon'un yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler Mehmet Akif'in şiirlerini seslendirdi. Program, protokolün ve öğrencilerin Mısır Apartmanının önüne karanfil bırakmasıyla sona erdi.

MEHMET AKİF'İN SAFAHAT'I HER ZAMAN BİZE IŞIK TUTACAK

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstiklal Caddesi'nin milli mücadelenin en sembol isimlerinden birisini taşıdığını belirterek, "Etrafındaki olumsuzlukları görüp de kaygısız kalamayan insanlar vardır. Mehmet Akif'in duyarlılığı çok daha derin. Memleket işgale uğramış ciğeri yanıyor ama kendi kendine mesuliyetler almış bir şair. İnsanların hissiyatını derinden hisseden bir sanatçı ruhlu insan.Onun için onu kah millet meclisi kürsüsünde konuşurken, kah Anadolu'da insanları harekete geçirmeye çalışırken, kah miting alanlarında ve istiklal harbi kazanıldığında da işin ruhunu en iyi şekilde anlatan milli bir şair olarak görüyoruz. Mehmet Akif'in Safahat'ı her zaman bize ışık tutacak. Kahramanlarımız olmadan, askerlerimiz olmadan, Mehmet Akiflerimiz olmadan, en önemlisi de iç dünyamızda bu ruhu taşımadan bu topraklarda var olmak zor. Mehmet Akifler hep var olsun. Cenabı Allah bizlere bir daha istiklal marşı yazdırmasın." dedi.

BUGÜN ÇOK ÖZEL BİR GÜN

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon da, bugünün çok güzel ve özel bir gün olduğunu ifade ederek "Mısır apartmanının manevi değeri bizim için çok büyük. Dedem beş buçuk ay burada yaşayıp vefat etti. Her önünde geçtiğimizde dedemizi andık ve hala anıyoruz. Dedemizi her zaman anlamamız gerektiğini ve onun sözlerine her zaman ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Gençlerin sırtına yük indiriyoruz ama Asım'ın gençleri olmak o kadar kolay bir şey değil. Asla ve asla vazgeçmemek, yeise kapılmamak, ümitsiz olmamak ve Asım'ın gençliğini daima yüceltmek zorundayız." diye konuştu.

MEHMET AKİF MÜZE EVİ OLARAK HİZMETE AÇACAĞIZ

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ise "Burada programımız çok zengin ve önemli bir anlamı var. Bu mekan şairimizin ömrünün son yıllarını, dostlarıyla buluşmasını nakış nakış soluyan bir mekan, onunla bütünleşen bir mekan. Mısır apartmanımızın hem milli şairimizin hayatında, hem kültür edebiyat tarihinde önemli bir yeri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak şairimizin bu binada ömrünün son günlerini geçirdiği daireyi satın aldık ve Mehmet Akif Müze Evi olarak hizmete açacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor." şeklinde konuştu.

VAR OLMA MÜCADELESİ VEREN BİR MİLLETİN AZMİNE TERCÜMAN OLDU

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de, "Milli şairimizi bu kürsüde on dakika da anlatmak, onu kelimelere sığdırmak mümkün değil. Mehmet Akif, hissettikleri ve mısralara döktükleriyle var olma mücadelesi veren bir milletin azmine, kararlılığına, özgürlük sevdasına ve özlemine tercüman oldu. Verilen büyük mücadele sonrası elde edilen başarının ve oluşan yeni iradenin sonraki nesillere aktarılması onun mısralarında karşılık buldu." ifadelerini kullandı.