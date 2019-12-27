Mehmet Akif Ersoy Mısır apartmanında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy Mısır apartmanında anıldı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy Mısır apartmanında anıldı

6 saat önce

Milli şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 83. yıl dönümünde, hayatını kaybettiği Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanının önünde düzenlenen törenle anıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mısır apartmanında anıldı, System.String[]

Milli şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 83. yıl dönümünde, hayatını kaybettiği Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanının önünde düzenlenen törenle anıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve Sanatçı Ahmet Yenilmez'in yanı sıra vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler Mehmet Akif'in şiirlerini seslendirdi. Program, protokolün ve öğrencilerin Mısır Apartmanının önüne karanfil bırakmasıyla sona erdi.

"MEHMET AKİF'İ RAHMETLE VE ŞÜKRANLA YAD EDİYORUZ"

Törende öğrencilere seslenen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İstiklal Marşımızın şairi olan, bu milletin vicdanını temsil eden, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye dua eden, Kurtuluş Savaşının ruhunu bugüne taşıyan Mehmet Akif Ersoy'un vefatının yıl dönümü. Rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun. İstiklal Caddesinde bulunuyoruz. İstiklal Caddesi aynı zamanda istikbalimizin de sembolü olan bir caddemiz. Eski adı Cadde-i Kebir, yani büyük cadde. Kurtuluş savaşından sonra adı İstiklal Caddesi oldu. Bu İstiklal caddesinde bugün hep birlikte aynı ruhla, milli mücadele ruhuyla istiklal marşını okuduk. Milli mücadeleyi verenler, vatan için şehit olanlar bize bu vatanı emanet ettiler. Bugün Beyoğlu Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet etmekle görevliyiz ve gençlerimizi yarın bu ülkenin istiklalini ve istikbalini emanet edecek şekilde yetiştirmeliyiz" dedi.

(İHA)

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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