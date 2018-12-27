Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy, Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Mehmet Akif Ersoy, Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

1 saat önce

İSTİKLAL Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde anıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı, System.String[]
İSTİKLAL Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde anıldı. Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Akif, istiklal için mücadeleden yılmayan neslin bayrak şahsiyetidir" dedi.

Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82'nci yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen çeşitli programlarla anıldı. Etkinlikler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatçı Ahmet Yenilmez, İstiklal Şairi Ersoy'un hayatından kesitler ve Çanakkale Savaşı'nı anlatan 'Korkma' isimli tiyatro oyununu sergiledi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Aziz milletin aziz evlatlarına milli şuurumuzu ve nice eserini miras bırakan şairimizi vefatının 82'nci yılında rahmetle, minnetle anıyoruz. Milyonlarca Asım onun izinden gidiyor, tüm dünyada onun davasını temsil ediyor. Akif, istiklal için mücadeleden yılmayan neslin bayrak şahsiyetidir. Davası için bazen cephelerde, bazen minberlerde olan şahsiyettir. 'Korkma' nidası milletimize dün olduğu gibi bugün de güç ve umut aşılamaktadır. O sesleniş bugün bir tiyatro ile yılları aşmakta ve sadece bu salonda değil hepimizin gönüllerinde yankılanmaktadır" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:49 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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