Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy Ölümünün 82'inci Yılında Kabri Başında Anıldı

Mehmet Akif Ersoy Ölümünün 82'inci Yılında Kabri Başında Anıldı

40 dakika önce

İSTİKLAL Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 82'inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dualarla anıldı.

Mehmet Akif Ersoy Ölümünün 82'inci Yılında Kabri Başında Anıldı, System.String[]
İSTİKLAL  Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 82'inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dualarla anıldı. Anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon ve çevre okullardan birçok öğrenci katıldı. Törenin ardından  Mehmet Akif Ersoy'un mezarına karanfiller bırakıldı. Törene gelen öğrenciler kabrine karanfil koyarak İstiklal Marşını okudu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:44 Kaynak: DHA

Kuran-ı Kerim, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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