Mehmet Akif Ersoy Ölümünün 82'inci Yılında Kabri Başında Anıldı
40 dakika önce
İSTİKLAL Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 82'inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dualarla anıldı.
İSTİKLAL Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 82'inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dualarla anıldı. Anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon ve çevre okullardan birçok öğrenci katıldı. Törenin ardından Mehmet Akif Ersoy'un mezarına karanfiller bırakıldı. Törene gelen öğrenciler kabrine karanfil koyarak İstiklal Marşını okudu.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:44 Kaynak: DHA
Kahkaha Sesi Sayesinde Çözülen Cinayet Sanığına 25 Yıl Hapis
Cani Koca, Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayarak Öldürdü
Eşini, Boşanmak İstediği İçin Öldürmüş
Ünlü Sanatçı Hakan Peker Vasiyetini Açıkladı: Ben Öldükten Sonra Tüm Şarkılarımı Silsinler