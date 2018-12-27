Mehmet Akif Ersoy Ölümünün 82'inci Yılında Kabri Başında Anıldı

İSTİKLAL Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 82'inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dualarla anıldı.

İSTİKLAL Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 82'inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dualarla anıldı. Anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon ve çevre okullardan birçok öğrenci katıldı. Törenin ardından Mehmet Akif Ersoy'un mezarına karanfiller bırakıldı. Törene gelen öğrenciler kabrine karanfil koyarak İstiklal Marşını okudu.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Protokolden görüntü



-Kuran-ı Kerim ve dualar okunması



-Usta Şairin kabrine karanfil konulması



-Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması



-Genel ve detaylar - İstanbul

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