"Mehmet Akif Ersoy para ödülünü kabul etmediyse ben de etmeyeceğim" deyip kazandığı bisikleti bağışladı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen "Mehmet Akif'e Mektup Var" adlı yarışmada dereceye giren ortaokul öğrencisi Kuzey Aykaç, 'Nasıl Mehmet Akif Ersoy bu ülke için İstiklal Marşı'nı yazıp para ödülünü kabul etmediyse ben de bu bisiklet ödülünü almayı kendime yakıştıramadım ve bisikleti arkadaşıma hediye ettim" diyerek kazandığı bisikleti arkadaşına hediye etti. Bu davranışı büyük takdir toplayan öğrenciye Gölcük Belediyesi bir bisiklet daha hediye etti.

Gölcük'te düzenlenen "Mehmet Akif'e Mektup Var" yarışmasında ödül alan öğrencinin davranışı hem yaşıtlarından hem de büyüklerinden alkış aldı. Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Müdürlüğü iş birliğiyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü münasebetiyle ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı "Mehmet Akif'e Mektup Var" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende dereceye giren öğrenciler teker teker sahneye çıkıp mektuplarını seyircilerin önünde okudu. Yazdığı mektupla 3. olan Gölcük İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kuzey Aykaç, mektubunu bitirir bitirmez alkış yağmuruna tutuldu. Kuzey, mektubunda nasıl Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazarken para ödülünü kabul etmediyse kendisinin de bisiklet ödülünü kabul etmeyeceğini ve bisikleti ihtiyaç sahibi bir arkadaşına hediye edeceğini söyledi. Bu durum salondakiler ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından takdirle karşılandı. Başkan Sezer, Kuzey Aykaç'ın bu davranışı üzerine Aykaç'a bir bisiklet daha hediye etti.

"Ödülü almayı Mehmet Akif Ersoy'un torunu olarak kendime yakıştıramadım"

Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği bisiklet ödüllü mektup yarışmasına katıldığını söyleyen 6. sınıf öğrencisi Kuzey Aykaç, "Arkadaşımın bisikleti yoktu, eğer yarışmayı kazanırsam bisikleti ona hediye edecektim. Yarışmayı 3. olarak kazandım. Bisikleti arkadaşıma hediye edeceğimi mektubumda da yazmıştım. Daha sonra ben bisikleti arkadaşıma hediye ettim. Bunun üzerine Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer'de bana 'Sana bir tane daha bisiklet hediye edeceğiz' dedi. Benim ödülü kabul etmememin sebebi Mehmet Akif'in davranışıdır. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı yazma yarışmasında birinci olmuştu ama 500 liralık ödülü almayı kabul etmemişti. Ben de bu yarışmada kazandığım ödülü almayı Mehmet Akif Ersoy'un torunu olarak kendime yakıştıramadım. Bu ödül kabul edilemezdi, bu ödülü başkasına vermeyi uygun gördüm" dedi.

"Kuzey ödülü arkadaşına vermek istediğini söyledi, biz de çok mutlu olduk"

Küçüklükten beri Kuzey'in tarihe düşkün olduğunu söyleyen annesi Canan Aykaç, "Kuzey, çok fazla tarihle ilgili kitaplar okudu. Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili çok fazla kitap okudu. Okullarında düzenlenen Mehmet Akif ile ilgili konferanslara katıldı ve onu her zaman kendisine örnek aldı. Mehmet Akif ile ilgili mektup yarışmasını duyduğu zaman da heyecanla katılmak istedi. Mektubunu yazarken de şöyle söyledi bize, 'Mehmet Akif Ersoy bu ülke için İstiklal Marşı'nı yazıp da ödülü kabul etmediyse ben mektup yazarak bu ödülü nasıl kabul edeyim' dedi ve bu ödülü arkadaşına vermek istediğini söyledi. Biz de çok mutlu olduk. Arkasından Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer bize bir sürpriz yaptı. Kuzey'e bir bisiklet daha hediye edeceğini söyledi. Çok mutlu olduk, bizim için çok gurur verici bir şey, çok güzel de bir anı oldu" diye konuştu. - KOCAELİ