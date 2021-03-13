Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Anıtı Keçiören Sancaktepe'de açıldı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Anıtı Keçiören Sancaktepe'de açıldı

13.03.2021 12:23
Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Anıtı Keçiören Sancaktepe'de açıldı, System.String[]

Keçiören Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla Sancaktepe Mahallesi'nde inşa edilen Mehmet Akif Ersoy Park ve Anıtı açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla Sancaktepe Mahallesi'nde inşa edilen Mehmet Akif Ersoy Park ve Anıtı açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, etkinlikte yaptığı konuşmasına yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Milli Mücadele'nin önemli kahramanlarından biridir. Ülkemizi dolaşarak camilerde, meydanlarda vaazlar vermiş, Milli Mücadele'ye karşı milletimizi ayağa kaldırmıştır. Yedi düvele karşı verilen Milli Mücadele'nin sonunda kaleme aldığı İstiklal Marşı'mız da milletimizin yeniden doğuşu ve devlet oluşunun sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Altınok, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100'üncü yılını kutluyoruz. İstiklal Marşı adından da anlaşılacağı gibi milletimizin istiklalinin tescillidir. Osmanlı İmparatorluğu'muzun parçalanması ile birlikte yedi düvele karşı başlattığımız Milli Mücadele Atatürk ve bir grup vatansever kahramanımızın kararlı duruşu neticesinde kahramanlık destanına dönüşmüş ve tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır. İngiliz mandasını kabul etmeyen kahramanlarımız tutuklanmak pahasına vatanı düşman işgalinden kurtarmışlardır. Bize bu toprakları vatan yapan Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

Altınok, İstiklal Marşı'nın yazılma sürecine ilişkin, "Milli Marşımız için yarışma düzenleniyor ve Mehmet Akif o zaman Burdur milletvekilidir. O dönemde 724 tane eser ortaya konuyor. Atatürk bakıyor ki Mehmet Akif herhangi bir eser yazmamış. Derhal Mehmet Akif'in de milli marşı kaleme almasını istiyor. Mehmet Akif de, 'Milletimin marşını, şehitlerimizin kanıyla alınmış olan bir vatan coğrafyasının marşını para karşılığında yazamam ben.' diyor. Mehmet Akif ki o dönemde üstündeki paltosunu ödünç alarak kullanmak durumunda kalmıştır. Akif, Milli Marşımız için verilecek ödülün şehit ve gazi aileleri için kurulan derneğe aktarılmasını istiyor ve İstiklal Marşı'mızı Tacettin Dergahında kaleme alıyor. Sonra Akif'e soruyorlar, 'Bir daha bu kadar güzel bir marş yazabilir misin?' diye, O da, 'Allah bir daha bu millete İstiklal marşı yazdırmasın.' diyor." ifadelerini kullandı.

"Şehir hastanesini vatandaşımızın ayağına getirdik"

Altınok, Mehmet Akif Ersoy'un ismine yakışan büyük bir parkı Sancaktepe Mahallesi'ne kazandırdıklarını belirterek, "Mehmet Akif Ersoy'un adına yakışan büyük bir parkı Sancaktepe Mahallemize kazandırdık. En faydalı şehir hastanesini vatandaşımızın ayağına getirdik. Burada günlük 5 kilometre yürüdüğünüz zaman sağlıklı bir yaşamın temelini atmış olursunuz. İçinde Mehmet Akif Ersoy Anıtı, yürüyüş yolu, halı saha, çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve oturma alanları bulunuyor." dedi.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da "Mehmet Akif çok yönlü bir insandır. Sadece İstiklal Marşı'nı değil birçok başyapıt niteliğinde önemli eserleri olan bir değerdir. Keçiören Belediyemiz de güzelliklerle ilçemizi taçlandırıyor. Mehmet Akif'in ismine yakışan bu parkımız hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un adını taşıyan parkın açılışına Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Sancaktepe, Keçiören, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Anıtı Keçiören Sancaktepe'de açıldı - Son Dakika Ekonomi


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