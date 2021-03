'Mehmet Akif Ersoy' sergisi göz kamaştırdı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi tarafından program düzenlendi. 'Mehmet Akif Ersoy' sergisi göz kamaştırdı.

Bilecik'te hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelen İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde kutlandı. Okul Müdürü Arzu Kesici, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Salonunda düzenlenen programda, milletlerin hayatında geleceklerine yön veren, önemli olayların kilometre taşı niteliğinde, abidevi şahsiyetlerin bulunduğunu söyledi. Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi ve milli şuuru ayakta tutabilmek için bunların hatırlatılmasının gerektiğinin altını çizen Kesici, şöyle konuştu:

"İşte kara günlerimizin göstergesi, kahramanlık destanımız, heybetli kimliğimiz, vatanseverlik ve özgürlük aşkımız İstiklal Marşı ve milletimizin sinesinden çıkarak onun acılarını, umutlarını kararlılığını "Hayal ile yoktur alışverişim, her ne demişsem görüp de söylemişim" diyerek abideleştiren Mehmet Akif. Yaşadığı devrin buhranlarını, milli mücadelenin zorluklarını onun yüreğindeki yangında görürüz. İnancına ve değerlerine bağlı olan Mehmet Akif Ersoy aslında bütün sevdasını İstiklal Marşına yansıtmış ve o dönemin insanlarına ümidi, mücadeleyi adeta yeniden hatırlatmıştır. İstiklal Marşı'nı anlamak için onun hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz ve bu çerçevede değerlendirmemiz gerekmektedir. Bugün bizlere düşen İstiklal Marşını anlamaktır. İstiklal marşını anlamak, geçmişi unutmamak, geçmişle bağlarını koparmadan, köklerine sahip çıkarak yarına yön verebilmek demektir. İstiklal Marşını anlamak, ülkemize, bağımsızlığımıza sahip çıkmak demektir. İstiklal marşını anlamak, mücadeleci ruhu unutmamak demektir. İstiklal marşını anlamak, istiklale sevdamızı her daim muhafaza etmek demektir. Mehmet Akif Ersoy'da her fırsatta istiklale olan sevdasını anlatmıştır. İstiklal Marşı, bir milletin istiklal uğruna verdiği destansı mücadelenin en güzel anlatılışıdır."

Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ve slayt gösterisi ile şiirlerin okunmasının ardından, yarışmada dereceye giren öğrencilere Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Vali Yardımcıları Yunus Fatih Kadiroğlu ve Rahmi Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, ödüllerini verdi.

Türkü dinletisiyle devam eden program, Vali Şentürk ve beraberindekilerin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan "Mehmet Akif Ersoy" sergisinin gezilmesiyle sona erdi. - BİLECİK