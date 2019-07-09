Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nde "Yaz Programları" başlıyor
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Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nde "Yaz Programları" başlıyor

53 dakika önce

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması'nda ödül alan Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nin "Yaz Programları" sinema ve edebiyatseverleri ağırlayacak.

Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nde
Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması'nda ödül alan Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nin "Yaz Programları" sinema ve edebiyatseverleri ağırlayacak.
Yaklaşık 8 hafta sürecek etkinlik dizisinde Zafer Acar "Modern Şiir Konuşmaları"yla salı akşamları, Cemal Şakar "Modern Öykü Konuşmaları"yla perşembe akşamları, Bünyamin Yılmaz ise "Sinema Konuşmaları"yla cuma akşamları konuk olacak.
Beykoz Merkez Mahalle'sinde bulunan Şiir Müzesi'nin ilk yaz programı bu akşam yapılacak ve Zafer Acar, Yahya Kemal şiirini anlatacak.
"Yaz Programları"nın ilk haftasında ayrıca Cemal Şakar Ömer Seyfettin öyküsü, Bünyamin Yılmaz da sinema tutkusu üzerine konuşacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:44 Kaynak: AA
Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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