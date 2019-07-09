Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nde "Yaz Programları" başlıyor
53 dakika önce
Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması'nda ödül alan Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nin "Yaz Programları" sinema ve edebiyatseverleri ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:44 Kaynak: AA
Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması'nda ödül alan Mehmet Akif Ersoy
Şiir Müzesi'nin "Yaz Programları" sinema ve edebiyatseverleri ağırlayacak.
Yaklaşık 8 hafta sürecek etkinlik dizisinde Zafer Acar
"Modern Şiir Konuşmaları"yla salı akşamları, Cemal Şakar "Modern Öykü Konuşmaları"yla perşembe akşamları, Bünyamin Yılmaz
ise "Sinema Konuşmaları"yla cuma akşamları konuk olacak. Beykoz
Merkez Mahalle'sinde bulunan Şiir Müzesi'nin ilk yaz programı bu akşam yapılacak ve Zafer Acar, Yahya Kemal
şiirini anlatacak.
"Yaz Programları"nın ilk haftasında ayrıca Cemal Şakar Ömer Seyfettin
öyküsü, Bünyamin Yılmaz da sinema tutkusu üzerine konuşacak.
Efsane türkü Mihriban'ın gerçek hikayesi ortaya çıktı
İDO'dan yolcularına ücretsiz otopark
AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı
Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda