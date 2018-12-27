Mehmet Akif Ersoy Sincan'da Anıldı
50 dakika önce
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında Sincan'da düzenlenen programla anıldı.
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy
, vefatının 82. yılında Sincan
'da düzenlenen programla anıldı.
Sincan Belediyesi, milli mücadele ruhunu mısralarıyla ebedileştiren Milli Şair Mehmet Akif Ersoy
'u vefatının 82. yılında Lale Konferans Salonu'nda düzenlediği programla andı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Eğitimci-Yazar Dursun Ali Taşçı
'nın anlatımıyla Mehmet Akif Ersoy ve şiirleri yad edildi. Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra tarih yazmış şehitlerin hikayelerine de değinen Taşçı, okuduğu şiirlerle salonu dolduran Sincan halkına duygu dolu anlar yaşattı.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan
yaptığı konuşmada, "Mehmet Akif, İstiklal Marşımızın şairi olmasının yanı sıra tarihimizde önemli bir değerdir. Siz gençlere tavsiyem değerlerimize sahip çıkalım. Bu hassasiyeti göstereceğinizden eminim. Bu vesileyle vefatının 82. sene-i devriyesinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle yad ediyorum" diye konuştu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:07 Kaynak: İHA
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