Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy Sincan'da Anıldı

Mehmet Akif Ersoy Sincan'da Anıldı

50 dakika önce

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında Sincan'da düzenlenen programla anıldı.

Mehmet Akif Ersoy Sincan'da Anıldı, System.String[]
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında Sincan'da düzenlenen programla anıldı.

Sincan Belediyesi, milli mücadele ruhunu mısralarıyla ebedileştiren Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82. yılında Lale Konferans Salonu'nda düzenlediği programla andı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Eğitimci-Yazar Dursun Ali Taşçı'nın anlatımıyla Mehmet Akif Ersoy ve şiirleri yad edildi. Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra tarih yazmış şehitlerin hikayelerine de değinen Taşçı, okuduğu şiirlerle salonu dolduran Sincan halkına duygu dolu anlar yaşattı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı konuşmada, "Mehmet Akif, İstiklal Marşımızın şairi olmasının yanı sıra tarihimizde önemli bir değerdir. Siz gençlere tavsiyem değerlerimize sahip çıkalım. Bu hassasiyeti göstereceğinizden eminim. Bu vesileyle vefatının 82. sene-i devriyesinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle yad ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:07 Kaynak: İHA

Sincan, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakan Çalhanoğlu'nun 90 Dakika Sahada Kaldığı Maçta Milan, Frosinone ile Berabere Kaldı Colin Kazım Richards, Meksika Ekibi Rojos de Veracruz'a Transfer Oldu

Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 16:57:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy Sincan'da Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]