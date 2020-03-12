Mehmet Akif Ersoy Talas'ta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy Talas'ta - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy Talas'ta

6 saat önce

Talas Belediyesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümünde çok farklı ve çok renkli bir etkinliğe imza attı.

Mehmet Akif Ersoy Talas'ta, System.String[]

Talas Belediyesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümünde çok farklı ve çok renkli bir etkinliğe imza attı.


Tiyatro sanatçıları Tahsin Macit ve Rıfat Kanpara önce tramvayda sonra da Talas'taki okullarda Mehmet Akif ve arkadaşı rolüyle İstiklal Marşı'nın yazılışını ve önemini anlattı. Öğrenciler kadar büyüklerin de ilgiyle takip ettiği etkinlik büyük beğeni topladı.


İlk olarak tramvaya binen ve yolculara milli mücadele yıllarını, İstiklal Marşı'nın yazılışını, bayrak ve vatan sevgisini anlatan ikili ardından da Talas Fatma Mustafa Hasçalık İlk ve Orta Okulu'na geçerek öğrencilerle buluştu.


40 ÖĞRENCİ'DEN SATIR SATIR İSTİKLAL MARŞI


Burada Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz ve Şube Müdürü Şener Serim ile birlikte okulun bahçesinde öğrenciler tarafından karşılanan Mehmet Akif Ersoy ve yakın arkadaşını bir sürpriz bekliyordu.


40 öğrenci, kendilerine İstiklal Marşı'nı anlatmak üzere gelen Mehmet Akif Ersoy'a, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Her bir öğrencinin bir satırını seslendirdiği etkinlikte son kıta hep bir ağızdan coşkuyla okundu.


Büyük coşkuya sahne olan bu minik gösterinin ardından Mehmet Akif Ersoy ve arkadaşı ile Başkan Yalçın ve protokol, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.


Mehmet Akif Ersoy ve arkadaşı burada gerçekleştirdikleri kısa oyunla İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini, önemini, bayrak ve vatan sevgisini anlattı. Öğrencilerin ilgi ve merakla izlediği etkinlik, gün boyu Talas'ın diğer okullarında da devam etti.


AKİF'DEN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR


Öğrencilerin karşısına Mehmet Akif Ersoy rolüyle çıkan tiyatro sanatçısı Tahsin Macit, böyle bir etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine bu imkanı sağlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Tramvayda Mehmet Akif'i hem cep telefonlarına kaydedip hem de izleyen vatandaşlar da Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:33 Kaynak: İHA
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