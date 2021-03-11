Mehmet Akif Ersoy'u çektikleri kısa filmle canlandırdılar - Son Dakika

Kütahya'da bir grup gönüllü tarafından İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'u anlatan kısa film çekildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında çekilen kısa filmde İbrahim Tunca, Mehmet Akif Ersoy'u, oğlunu ise Yuşa Çetin canlandırdı.

Çekimlerde, Uğur Er, Zühre Selvitopu, Derya Saygılı, Yaşar Saygılı, Emir Şimşek, Ufuk Saygılı ve Habib Akalın görev aldı.

Dernek başkanı Şaban Başoğul, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kısa film hazırlandığını bildirdi.

Başoğul, "Daha önce Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni canlandıran bir film hazırlamıştık. Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için İstiklal Marşı'yla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuştur. Biz de çektiğimiz kısa filmle İstiklal Marşı'nın yazıldığı anı anlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.