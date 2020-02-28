'Mehmet Akif Ersoy'un Fikir Dünyası' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mehmet Akif Ersoy'un Fikir Dünyası' - Son Dakika

'Mehmet Akif Ersoy'un Fikir Dünyası'

15 dakika önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DSBMYO)'tarafından düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy'un Fikir Dünyası" konulu söyleşide Prof. Dr. Nergis Biray, dinleyenleri, "Milli Şairimiz" Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasında bir yolculuğa çıkardı.

'Mehmet Akif Ersoy'un Fikir Dünyası', System.String[]

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DSBMYO)'tarafından düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy'un Fikir Dünyası" konulu söyleşide Prof. Dr. Nergis Biray, dinleyenleri, "Milli Şairimiz" Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasında bir yolculuğa çıkardı.


PAÜ, Hierapolis Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Bayram, DSBMYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Ahmet Çetin ve Öğr. Gör. Mehmet Yalçın ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Etkinlik Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlamasının ardından öğrenciler ve öğretim görevlileri müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirdiler.


Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Biray "Anadolu'nun en sıkıntılı dönemlerinde, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük adı verilen üç akımın topluma hakim olduğu, çalkantılı bir dönem içinde hem maddi hem de manevi buhran içindeki bir toplumda yaşayan Mehmet Akif Ersoy eserleriyle milletine yol göstermeye çalışmıştır. Edebi eserlerinde aktarmaya çalıştığı fikirleri eğitim, milliyetçilik, hürriyet, birlik ve beraberlik, vatana hizmet, insanların kötü hasletleri ve bunların düzeltilmesi ve son olarak siyasi başlıklar altında değerlendirmek mümkündür. Buradan görülüyor ki dönem itibariyle geç kalmış bir toplumun nasıl ayakta tutulacağına ilişkin birçok fikir ortaya atmış olan Ersoy'un düşünceleri günümüz toplumu için de geçerlidir. Zira cehalet, her şeyin temelidir. Tedavi edilmediği müddetçe toplumdaki hiçbir sosyal problem düzelmeyecektir. O öyle bir virüstür ki tembellikle, vurdumduymazlıkla, bananecilikle topluma yerleşir. Düzelmesi gayret ve çalışmaya dayanır. Bizler de bugün Mehmet Akif'in fikirlerinin ışığında onu hatırlıyor ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." Diye konuştu


Söyleşinin sonunda Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Bayram, Prof. Dr. Nergis Biray'a günün anısına teşekkür belgesi takdim etti. Ayrıca gerçekleştirmiş oldukları şiir ve müzik dinletisi için öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi. - DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
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