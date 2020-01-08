Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Erzincan'da öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Erzincan'da öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Erzincan'da öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Erzincan'da öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.


Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında Erzincan'a gelen Mehmet Akif Ersoy'un torunu Yazar Selma Argon öğrencilerle buluştu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Strateji Geliştirme Hizmetleri AR-GE biriminin yürüttüğü "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projede ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda uygulanan okumaya-yazmaya olumlu bakan ve kitaba sevgiyle yaklaşan gelecek olan yazarlarla okumaya ilgi duyan öğrencilerin buluşturulması amaçlandı. Bu kapsamda Yazar Selma Argon, ilk olarak Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Emine Şerife Hanım Anaokulu, Bahçelievler İlkokulu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu ve Milli Egemenlik Anadolu Lisesi'ni ziyarette bulunan Argon, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.


Mehmet Akif Ersoy İlkokulundaki yazar öğrenci buluşmasına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise Selma Argon'a Erzincan'a geldiği için teşekkür etti. - ERZİNCAN

Mehmet Akif Ersoy, Erzincan, Selma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
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