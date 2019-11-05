Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon,"Benim dedem değil, dedemiz olarak bahsediyorum...
Son Dakika Kültür Sanat Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon,'Benim dedem değil, dedemiz olarak bahsediyorum...

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon,"Benim dedem değil, dedemiz olarak bahsediyorum...

7 saat önce

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon,"Benim dedem değil, dedemiz olarak bahsediyorum ondan. O Asım'ı oluşturdu.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon,"Benim dedem değil, dedemiz olarak bahsediyorum ondan. O Asım'ı oluşturdu. Asım bir simge, gençleri okur, gençleri yetiştirir"

" Oyunun bütün Anadolu'ya ulaşmasını hedefliyoruz"

" Onun torunu olmak çok güzel bir şey ve onur vericidir"

ANKARA - Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, "Benim dedem değil, dedemiz olarak bahsediyorum ondan. O Asım'ı oluşturdu. Asım bir simgedir "dedi.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, Milli Mücadele'ye katkıları ve yazarlık yönünün anlatıldığı "İstiklal" tek perdelik oyun Başkentte tiyatroseverlerle buluştu

'İstiklal' oyunu öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Torunu Selma Ersoy Argon,

"Ben her zaman böyle bir oyun olmasını zaten istiyorum. Gençlere ulaşabilmenin bir yolu da tiyatrodan geçiyor. Kültürümüzün sanatımızın tiyatronun çok önemi var. Tiyatrodaki gençler canlı olarak seyir ettiklerinde bir şeyleri merak ederler diye düşünüyorum. Tiyatroyu zaten çok seviyorum. Dedemle ilgili İstiklalle ilgili, hele hele 100'üncü yılı olduğu zaman böyle bir etkinliğin olması çok düşünceli olarak buldum. İnşallah çok güzel bir oyun olacaktır. Oyunun bütün Anadolu'ya ulaşmayı hedefliyoruz. Oralar da seyir edilsin istiyoruz ki Mehmet Akif'i İstiklalimizi daha iyi tanısınlar gençler öğrensinler merak etsinler. Benim bütün ümidim gençlerin merak için de bizim geçmişimizi öğrenerek, yükselmelerini sağlamaktır" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un herkesin dedesini olduğunu ifade eden Argon, "Benim dedem değil, dedemiz olarak bahsediyorum ondan. O Asım'ı oluşturdu. Asım bir simgedir. O gençleri okur, gençleri yetiştirir, Esaslı bir genç olur. Bende gençlere ulaşmak için onun yolundan gidiyorum. Onun torunu olmak çok güzel bir şey ve onur vericidir. Onun hayatı bana çok şey kattı" diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, Benim dedem değil, dedemiz olarak bahsediyorum...

Mehmet Akif Ersoy, Selma, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cenk Tosun, Andre Gomes'in ayağının kırıldığı dakikaları anlattı: Şoka girmişti
Açık artırmada 20 dolara 18 tavuk alacağını düşünürken 1000 tavuk aldı Otobüs firmalarının girdiği rekabet vatandaşa yaradı! Bilet fiyatları yarı yarıya düştü Erdoğan'ın konuşmasını kesen tezahüratlara parti grubunu yöneten isim müdahale etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 00:32:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon,"Benim dedem değil, dedemiz olarak bahsediyorum...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]