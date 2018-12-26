Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Ekinci, mesajında, istiklal ve istikbal mücadelesinin başarısında şiirleri, yazıları ve vaazlarıyla müstesna bir yeri olan Mehmet Akif Ersoy'u hakka yürüyüşünün 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.



"İslam coğrafyasının 'tek dişi kalmış canavar' tarafından parçalanarak izzet ve şerefini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bir zamanda, harp meydanlarındaki isimsiz kahramanlarımız kadar Mehmet Akif de manevi ve fikri cephenin inşası ve ihyası için büyük bir savaş vermiştir." diyen Ekinci, şunları kaydetti:



"Tarih ve inanç umdelerini ilmik ilmik ördüğü şaheser şiirleri, üzerimizdeki ölü toprağını atmayı içeren coşkulu vaazları ve ilim, irfan ve hikmet yüklü yazılarıyla milletimize bilinç, cesaret ve ümit aşılamıştır. Mehmet Akif, İstiklal Marşı gibi kökleri arzın, dalları semanın derinliklerinde bir eser ile milletimizin tarihteki duruşunu, beslendiği kaynakları ve şaşmaz ideallerini eskimez bir ruh ve zengin bir dille vücuda getirmiştir. Mehmet Akif, çelik zırhlı duvara dönüştürdüğü iman dolu göğsüyle ehli salibe karşı hakkın ve hürriyetin ümmet adına yükselen sesi olmuştur. Anadolu'yu karış karış gezerek mabetlerimize namahrem elinin değmemesi, şehadetleri dinin temeli olan ezanların susmaması, kefensiz yatan şehitlerimizin aziz hatıralarının incinmemesi adına büyük bir katkı sunmuştur."



Mehmet Akif'in şahitliği ve mücadelesinin, dört koldan bitirilmeye çalışılan aziz milletin yeniden doğuşunun, dirilişinin ve tarihte özne olmasının destanı olduğunu vurgulayan Ekinci, "Tarihimize yön veren diğer büyüklerimiz gibi Mehmet Akif'i de tanımalı, anlamalı ve emaneti olan yüce değerleri sahiplenerek yarınlara taşımalıyız. Bu duygularla istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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