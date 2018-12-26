Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Filiz, mesajında, 27 Aralık 1936'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadele ruhunun hayat bulması için ömrünü fedakarca vakfeden, istiklal meşalesini tutuşturmuş müstesna bir şahsiyet, kudretli bir şair olduğunu belirtti.



Fedakar bir dava adamı olan milli şair Mehmet Akif'in her zaman duygu, düşünce ve eylemleriyle ön saflarda yer alan gerçek bir aydın olduğunu vurgulayan Filiz, şunları kaydetti:



"Aldığı geleneksel ve modern eğitim ile son derece donanımlı bir alim, idrak kabiliyetiyle arif, savaşta cepheye atılacak kadar vatan sevdalısı olan Mehmet Akif, hakiki bir mütefekkirdir. Milletimize yılgınlığa düşmeme, inanç ve azimle mücadele etme duygusunu aşılayan M. Akif, İstiklal Marşı'nda vatanın nasıl kazanıldığını anlatan ifadeleri ile akıllara kazınan mesajları, gelecek nesillere aktarılarak ülkemizin nasıl kazanıldığını göstermeye yetecek niteliktedir. Türk milletinin ruhunu yansıtan dizelerle tarihe adını yazdıran milli şairimiz, edebiyat, sanat ve fikir dünyamıza rehberlik etmeyi sürdürmektedir. Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu ve milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını en veciz şekilde anlatan Mehmet Akif'in eserlerini okumak, anlamak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Mehmet Akif'i anlamak, esasen kendimizi, milletimizi, öz değerlerimizi tanımaktır."



Vatan şairi Ersoy'un "Sessiz yaşadım kim beni nereden bilecek" dizelerindeki gibi sessizce göçüp gittiğini ama buna rağmen unutulmayan bir isim olarak Türk milletinin hafızasında asla silinmeyecek bir yeri olduğunu vurgulayan Filiz, "Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'a Allah'tan rahmet diliyor, kendisini hürmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi

Fevzi Tuncay, Muğlaspor'da Kaleci Antrenörlüğü Görevine Getirildi

Potanın Perilerinin Yeni Hocası Ceyhun Yıldızoğlu Oldu

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Güven Veren Açıklama: 2071'e Kadar Risk Yok