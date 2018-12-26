Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Avşar, mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un bilgisi, azmi, inancı, çalışkanlığı ve vatan sevgisi ile millete örnek olduğunu belirtti.



Mehmet Akif Ersoy'un fikirlerinin, eserlerinin ve kişiliğinin bugünkü nesillere anlatılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Avşar, şunları kaydetti:



"Türk milletinin uğrunda savaştığı ve savaşacağı değerleri ölümsüz mısralarda ebedileştiren Mehmet Akif Ersoy'u minnetle anıyoruz. Bizlere milli mücadelemizi anlatan eşsiz bir eser hediye etmiştir. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Savaşımızın manevi cephesini hazırlayanlara öncülük etmiş, örnek alınması gereken bir ahlak adamıdır. Mehmet Akif Ersoy, bilgisi, azmi, inancı, çalışkanlığı ve vatan sevgisi ile millete örnek olan, inandığı doğruları savunan bir dava adamıdır. Bugün ülkemizde sağlam bir şekilde yol almak isteyen, her seviyedeki insan için Akif, büyük bir rehber, zemin inşa edicidir. Bu açıdan Akif, herkesin örnek alabileceği bir zenginliğe sahiptir. Mehmet Akif Ersoy gibi değerleri yaşatmak, fikirlerini, eserlerini, kişiliğini, edebi kimliğini bugünkü nesillere anlatmak hepimizin ortak görevidir."

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