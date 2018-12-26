Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zolan, mesajında, 27 Aralık 1936'da vefat eden Mehmet Akif Ersoy'un, en önemli eseri olan İstiklal Marşı ile özdeşleştiğini, onun yalnız bir şair değil, düşünce ve tefekkür adamı olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un duygulara tercüman olduğunun dile getiren Zolan, şunları kaydetti:

"Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ülkemizin içinde bulunduğu o zor şartlarda bile inancından ve imanından şüphe etmemiştir. Necip milletimizin her ferdi gibi bağımsızlık aşkıyla var oluş savaşı vermiştir. Milli ve İslami değerleri anlatan birbirinden kıymetli pek çok esere imza atan Mehmet Akif Ersoy, kahraman milletimizi, İstiklal Marşımızda, Çanakkale Şehitlerine şiirinde, Safahat'ında ve tüm eserlerinde en güzel şekilde tasvir ederek, duygularımızın tercümanı, milli mücadele ruhunun sonsuza dek bilinmesinde çok büyük emekleri olmuştur."

Zolan, Mehmet Akif Ersoy'un, Türk milletinin kalbinde özel bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Milli Şairimizi, ebediyete irtihalinin 82. seneyi devriyesinde saygı, minnet ve şükranla yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:54 Kaynak: AA

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