Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

12 dakika önce

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı, System.String[]
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, şiirleriyle bu ülkenin gerçek sahiplerine samimiyetle seslenen bir şair olan Mehmet Akif'in, toplum tarafından sevilen yakın tarihin önemli şair ve düşünce adamlarından biri olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un vatan mücadelesine tüm ruhu, tüm benliğiyle katıldığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy, kalemiyle sözleriyle şiirleriyle milletimizin hissiyatına tercüman olmuş, en zor gününde milletimize umut aşılamıştır. On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'na adeta ruh veren merhum Akif'in bu ölümsüz eseri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da beğenilip, milli marşımız olarak 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yaşamı ve mücadelesiyle örnek bir kişilik olan Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 82. yılında minnetle anıyor, milli mücadele şehitlerimizi, vatanımıza ve milletimize hizmeti geçenleri hürmetle yad ediyoruz. Büyük Türk şairine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:29 Kaynak: AA

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