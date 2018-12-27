Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

1 saat önce

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı, System.String[]
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çınar, mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un, Kurtuluş Savaşı yıllarında millete umut ışığı olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un kişiliği, maneviyatı, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkıyla örnek bir şahsiyet olduğunu aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"En zor şartların, çözülmenin ve umutsuzluğun hakim olduğu bir dönemde milli mücadele ruhunun canlanmasına ömrünü adayan milli şairimiz, geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de eserleriyle fikir dünyamızı aydınlatmaya devam etmektedir. Vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla kaleme aldığı İstiklal Marşı'nı milletimize hediye eden Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82. yılında rahmet ve şükranla anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:35 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Çınar, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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