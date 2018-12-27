Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

1 saat önce

Burdur Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı, System.String[]
Burdur Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şıldak, mesajında, "Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Burdur milletvekili olarak ilimizi temsil etmesiyle her zaman ayrı bir gurur vesilesi olarak gördüğümüz merhum Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Ersoy'un Kurtuluş Savaşı sürecinde istiklal ve istikbal yolunda önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda yazdığı kahramanlık destanları, milletimizin istiklal ve hürriyet aşkının en güzel örneğidir. 'Milletime armağan ediyorum.' diyerek kaleme aldığı İstiklal Marşı, yok olma mücadelesiyle karşı karşıya kalan aziz milletimizin ruhunun, yeniden doğuşunun, yükselişinin destanıdır. Bugün bizlere düşen İstiklal Marşı ruhunu korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır."

Milletvekili Özçelik de Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve minnetle yad ettiğini belirterek "Ömrünü Türk ve İslam aleminin dertleriyle uğraşarak geçiren Mehmet Akif, özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında büyük yararlılıklar göstermiştir. Türk milleti de Mehmet Akif Ersoy'un hizmetlerini unutmamış, ona hak ettiği saygıyı ve ilgiyi göstermiştir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:39 Kaynak: AA

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