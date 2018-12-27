Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Akmurat, mesajında, istiklal şairi Ersoy'un eserleri, şiirleri, destansı mücadelesi ve örnek hayatıyla daima örnek bir kişilik ve gelecek nesillerin yetiştirilmesinde mümtaz bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.



Ersoy'un vatan mücadelesine yaptığı katkılarıyla ve yazmış olduğu İstiklal Marşı ile milli mücadelenin manevi ve fikri cephesini inşa ettiğini, millete moral, cesaret ve ümit aşılayarak istiklal ruhunun işlemesini sağladığını kaydeden Akmurat, vatan şairini ölüm yıl dönümünde dua, rahmet ve şükranla andığını aktardı.

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