Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

21 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı, System.String[]
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yardım, mesajında, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un, şanlı tarihin son asrında çeşitli sorunlarla uğraşan millete umut aşıladığını ve adeta bir milletin tarih sahnesine yeniden çıkmasına önemli derecede katkıda bulunduğunu belirtti.

Ersoy'un, milletin duygusuna tercüman olmuş müstesna bir şahsiyet olduğunu kaydeden Yardım, mesajında, "Şehir şehir gezerek insanımızı istiklal savaşımıza katılmaya çağıran Mehmet Akif, söz ustalığı, derin ilmi, kişiliği ve ahlakıyla, hitap ettiği Anadolu insanını derinden etkilemiştir. İstiklal Marşı ile de milletimizin karakterini, duygu ve ruh dünyasını, hürriyet ve özgürlük tutkusunu, milli ve manevi değerlerini en güzel şekilde ifade ederek vicdanların sesi olmuştur. Milli değerlerimiz ve ideallerimizle örtüşen ve bunu yansıtan eserleriyle, şiirleriyle ve mücadeleci kişiliğiyle bugünümüzü aydınlatmaya, bize yol göstermeye devam eden Mehmet Akif Ersoy'u vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:57 Kaynak: AA

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