Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında Edirne'ne anıldı.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında Edirne'ne anıldı.



Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılı dolayısıyla Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü Mimar Kemaleddin Salonunda, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından program düzenlendi.



Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, programda yaptığı konuşmada, Mehmet Akif'in güzel hasletler manzumesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Gençlerimize Mehmet Akif'i anlamak için çok büyük iş düşüyor. İstiklal Marşımızı baştan sona en iyi şekilde okuyalım Safahat'ı kütüphanemizde bulunduralım okuyalım. Kelime kelime, beyit beyit yaşayarak okuyalım. Çünkü milli mücadele yıllarında kendisi bunu çok güzel yapmış. Mehmet Akif Ersoy, Atatürk'ün emriyle Ankara'ya gitmiş oradan Kastamonu'ya, Konya'ya şehir şehir dolaşmış ve milli mücadelede bir yiğit, kahraman olmuştur."



Mehmet Akif Ersoy'u anma programında anmanın yetmeyeceğini dile getiren Arpacı, Akif'in anlaşılması gerektiğini kaydetti.



Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Lokman Kızılyar da bir konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından okulun öğrencilerinden oluşan söz korosu, şiirlerinde milli ve manevi duyguları ön plana çıkaran, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlatan bir sunum yaptı.



Programa, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, TÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Canım, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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