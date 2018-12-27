Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

26 dakika önce

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında Taceddin Dergahı Müzesi'nde anıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı, System.String[]
Milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında Taceddin Dergahı Müzesi'nde anıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy'un adının yaşatıldığı ve aslında uygun olarak inşa edilen Taceddin Dergahı Müzesi, şairin vefat yılında da ziyaretçilerini ağırladı.

Farklı ülkelerden getirilen özel eşya ve dokümanların sergilendiği müzeye özellikle öğrenciler ilgi gösterdi. Müzede bulunan Şeref Defteri'ne düşüncelerini yazan gençler, Ersoy'u duygu yüklü cümlelerle andı.

Ayrıca öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı milli mücadele dönemini anlatan tiyatro gösterisi izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Taceddin Dergahı'nın Türkiye'nin en zengin Mehmet Akif Ersoy müzesi olduğunu belirtti.

Ülke tarihini unutmamak ve yaşatmak adına açılan yerlerin ziyaretçisiz kalmadığını görmenin kendilerini sevindirdiğini anlatan Çağırıcı, "Geçmişini bilen bir toplum geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyecektir. Bu vesileyle de milli şairimizi minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakan Çalhanoğlu'nun 90 Dakika Sahada Kaldığı Maçta Milan, Frosinone ile Berabere Kaldı Colin Kazım Richards, Meksika Ekibi Rojos de Veracruz'a Transfer Oldu

Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 16:50:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]