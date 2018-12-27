Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

5 dakika önce

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı, System.String[]
Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karahan, mesajında, Ersoy'un eserleri, şiirleri, destansı mücadelesi ve örnek hayatıyla daima örnek bir kişilik olduğunu belirtti.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un istiklal mücadelesinde önemli bir misyonu yerine getirdiğini ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

"Vatan mücadelesine yaptığı katkılarıyla ve yazmış olduğu İstiklal Marşı ile milli mücadelenin manevi ve fikri cephesini inşa etmiş, milletimize moral, cesaret ve ümit aşılayarak istiklal ruhunun iliklerimize kadar işlemesini sağlamış, yok olmak üzere olan bir milletin yeniden doğmasını, şahlanmasını sağlamıştır. 82 yıl önce kaybettiğimiz, ölümünden sonra bile, hala yeri doldurulamamış, vatan şairimiz, büyük dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u ölüm yıldönümünde dua, rahmet ve şükranla anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:38 Kaynak: AA

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