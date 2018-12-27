Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

AK Parti Van İpekyolu
Gençlik Kolları, vefatının 82. yılında İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy
'u andı. Selahaddin Eyyubi
İMKB Anadolu Lisesi
konferans salonunda düzenlenen anma programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Kayahan
Türkmenoğlu, bugün tarihe yolculuk yaptıklarını söyledi.
Türkmenoğlu, "Her hafta okuduğumuz İstiklal Marşı'nın ruhunu, yazarını, nasıl bir hayat yaşadığını hep beraber hissettik. Gençler siz bizim istikbalimizsiniz. Bizim ve sizlerin bir hayali var. O hayale bizleri siz ulaştıracaksınız. Tarihi çok iyi bilmeniz lazım. İnsanlar babasını, atasını, dedesini bilmezse geleceğine şekil veremez. Onun için geçmişteki hadiselerimizi iyi bilmeniz gerekmektedir. Muasır medeniyete ulaşabilmemiz için 2023'e dair hedeflerimiz var. "
Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ise çocukların geleceğin teminatları olduğunu ifade etti.
"İmanlı gençler yetiştiği sürece bizler hayata umutla bakıyoruz." diyen Duran, "Hep beraber daha iyi bir gelecek için çalışmak zorundayız. Herkes taşın altına elini bırakırsa bizim başaramayacağımız hiçbir şey olmaz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kadir Özbilge de "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy
ölümünden itibaren 2002 yılına kadar maalesef hak ettiği değeri bulamadı. Bize Mehmet Akif Ersoy'u bize anlatmadılar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ile Mehmet Akif Ersoy'u tanımaya başladık. Bize ilk öğretilen şey İstiklal Marşı oldu. Asım'ın nesli diye bahseder bizden, milli şairimizin bize örnek gösterdiği Asım, Hz. Peygamberin sahabesidir." ifadelerini kullandı.
Programda, milli şairin hayatı sinevizyon eşliğinde sunuldu, şiirler okundu ve türküler seslendirildi.
Programa İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Tuşba
İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, kurum amirleri, partililer ve öğrenciler katıldı.