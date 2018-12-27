Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen programla anıldı.



ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen programa TBMM Eski Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan da katıldı.



Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, programda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:



"Mehmet Akif Ersoy'u iyi anlamalı, eserlerinde verdiği mesajlardan gerekli dersleri çıkarmalıyız. Çoğu çileli 63 yıllık ömrüne çok sayıda eser sığdıran Mehmet Akif Ersoy, milli mücadele dönemini eserlerine en iyi şekilde yansıtmış ve Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesine sürekli vurgu yapmıştır. Mehmet Akif Ersoy'un en büyük eseri olan İstiklal Marşımızı, Millet olarak ilelebet muhafaza edeceğiz. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 82. yıldönümünde rahmet ve şükranla anıyor ve böyle bir önemli etkinliği düzenlemelerinden dolayı Veteriner Fakültemize teşekkür ediyorum."



Program sonunda Mehmet Akif Ersoy Bilim Ödülleri sahiplerine verildi.



Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programına, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci de katıldı.

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