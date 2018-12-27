Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

Eğitim Bir Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Yılmaz Demir, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Eğitim Bir Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Yılmaz Demir, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Demir, mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un tüm ömrünü millete adadığını vurguladı.



Milletin bağımsız ve hür yaşaması için tüm bedelleri ödeyen Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı baskı ve zulmün ülkenin yaşadığı kara bir leke olarak anılacağını ifade eden Demir, şunları kaydetti:



"Büyük şair ve Hak aşığı Akif'e Cumhuriyet sonrası yaşatılanlar, Mısır'a zorunlu göç etmesi ve isminin kara listeye alınmasını da unutmamak gerekir. Hastalığının artması üzerine kendi topraklarında ölmek arzusuyla döndüğü vatanında yaşadığı baskı ve ölüm döşeğinde bile takip edilmesi, dostlarının ziyaretine bile izin verilmemesi ya da fişlenmesi yine tarihimize kara bir leke olarak yerini koruyacaktır. Özellikle de vesikalardan da görüleceği üzere bugün bu milletin şaheseri başucu kitabı olan Safahat'ın o günlerde irticai yayın olarak toplatılması, cenazesine gelmek isteyen öğrencilerin engellenmesini izah edecek hiçbir şey yoktur. O büyük millet şairini bugün ölüm yıl dönümünde tekrar anarken Yüce Allah'tan kendisine rahmet diliyoruz."

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