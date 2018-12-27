Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

1 saat önce

"İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı, System.String[]
"İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'ndeki "Mehmet Akif'te İstiklal ve Milli Birlik Düşüncesi" başlıklı konferansa tarihçiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Prof.Dr. Caner Arabacı, Akif'in hayatı, eserleri, milli mücadele dönemindeki çalışmaları ve istiklal marşını yazması ile ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Arabacı, Mehmet Akif'in çok başarılı bir düşünce adamı, kalemi kuvvetli bir şair ve iyi bir vatansever olduğunu aktararak, milli mücadele döneminde yaptığı çalışmalarla kurtuluş savaşının kazanılmasında büyük bir rol üstlendiğini ifade etti.

Mehmet Akif'in özellikle Kastamonu'da yaptığı konuşması ile milli mücadele döneminin manifestosunu yayınladığını belirten Arabacı, Akif'in cami konuşmaları ve cuma vaazlarında anlattıklarının halk üzerinde büyük etki meydana getirdiğini ve Kuva-i Milliye'ye güç kattığını söyledi.

Arabacı, dünyada eşi olmayan İstiklal Marşı'nın çok iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Budak ise Arabacı'ya konferanstaki sunumu ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Budak, Milli Mücadele Dönemi'nde Mehmet Akif Ersoy'un şair ve milletvekili olarak Türk toplumu için sarf ettiği üstün gayretin çok değerli olduğunu ifade ederek, Türk gençlerinin Akif'i çok iyi tanımaları ve bilmeleri gerektiğini vurguladı.

Mehmet Akif'in vatan ve milli mücadele konularında çok derin ve hassas düşüncelere sahip olduğunu belirten Budak, memleket işgale uğradığı sırada Akif'in bunu kendine dert edindiğini ve bu durumu değiştirmek için büyük bir özveriyle çalışmalar gerçekleştiren bir şair ve fikir adamı olduğunu anlattı.

Program, konuşmacı Prof. Dr. Caner Arabacı'ya teşekkür plaketi takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:12 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul Üniversitesi, Güncel
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