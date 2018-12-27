Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82. yılında andı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy
'u vefatının 82. yılında andı.
Bakan Soylu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "O, sadece bir şair değildi. Bir büyük milletin, sömürgeci dünyaya itirazını haykıran, milletin sesi olabilmiş bir vatanseverdi." ifadesini kullandı.
Soylu, Ersoy'u rahmet ve şükranla andığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:46 Kaynak: AA
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