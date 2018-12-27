Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82. yılında andı.

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yılı, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82. yılında andı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "O, sadece bir şair değildi. Bir büyük milletin, sömürgeci dünyaya itirazını haykıran, milletin sesi olabilmiş bir vatanseverdi." ifadesini kullandı.

Soylu, Ersoy'u rahmet ve şükranla andığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:46 Kaynak: AA

Twitter, Süleyman Soylu, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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