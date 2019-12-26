Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83'üncü yılı - Son Dakika
Son Dakika Politika Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83'üncü yılı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83'üncü yılı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı gibi bir milli bilinç hazinesi bırakan, vatanına, milletine duyduğu derin bağlılık ve sevgiyle kaleme aldığı İstiklal Marşı'nı millete hediye eden büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un, vatandaşların gönlünde müstesna yere sahip bir mütefekkir,...

Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83'üncü yılı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı gibi bir milli bilinç hazinesi bırakan, vatanına, milletine duyduğu derin bağlılık ve sevgiyle kaleme aldığı İstiklal Marşı'nı millete hediye eden büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un, vatandaşların gönlünde müstesna yere sahip bir mütefekkir, münevver, gönül insanı ve milletine ışık tutan bir edip olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "Hayatı ve fikirleriyle bizlere ilham olan, milletimizin mücadeleci karakterini, ideallerini ve uğruna can verdiği değerleri yansıtan eserleriyle bugün de yolumuzu aydınlatan Mehmet Akif Ersoy'u vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizlere 'İstiklal Marşı' gibi bir milli bilinç hazinesi bırakan, vatanına, milletine duyduğu derin bağlılık ve sevgiyle kaleme aldığı İstiklal Marşı'mızı milletimize hediye eden büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vatandaşlarımızın gönlünde müstesna yere sahip bir mütefekkir, bir münevver, bir gönül insanı, milletine ışık tutan bir ediptir. Şiirleri ve fikirleriyle birlikte tüm hayatını milletine vakfetmiş bir dava adamı olan Mehmet Akif, istiklal mücadelemiz sırasında şehir şehir dolaşarak, bilgisini, heyecanını ve umudunu milletiyle paylaşmış, vaazları ve yazılarıyla Anadolu'da bağımsızlık ateşini alevlendirmiştir. Bugün de aziz milletimiz, Mehmet Akif'in en iyi biçimde tasvir ettiği birlik, beraberlik, vatan tutkusu ve tarihe altın harflerle yazılmış mücadeleci ruhuyla karşılaştığımız tüm engelleri aşmakta, istikbaline sahip çıkmaktadır. Gelecek nesillerin de aynı şuurla yetiştirilmesinde, Mehmet Akif'in eserlerini iyi anlamak, gelecek nesillere aktarmak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak büyük önem taşımaktadır. Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:42 Kaynak: AA
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