Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83'üncü yılı - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83'üncü yılı

6 saat önce

Erzurum'da, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı dolayısıyla protokol üyeleri İstiklal Marşı'nın dizelerini okudu.

Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83'üncü yılı, System.String[]

Erzurum'da, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı dolayısıyla protokol üyeleri İstiklal Marşı'nın dizelerini okudu.

Kentte bir prodüksiyon şirketince "Kadim Şehir Erzurum Milli Şairini Unutmadı" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Ersoy'un vefatının 83. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı için video klip çekildi.

Çalışma kapsamında, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ilçe belediye başkanları, güvenlik güçlerinin yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, itfaiye personeli ile Erzurumspor taraftarlarınca İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu.

Klipteki görüntülerde, kentin drone ile çekilmiş görselleri de yer aldı.

Mehmet Akif Ersoy, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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