Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı

6 saat önce

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Selahattin Karanfiler, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı, System.String[]

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Selahattin Karanfiler, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karanfiler, mesajında, milli değerleri yansıtan eserleriyle ve mücadeleci kişiliğiyle aydınlatmaya devam eden Ersoy'un vefatının 83. yıl dönümünde rahmetle yad edildiğini belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un öncü bir aydın, fedakar ve ciddi bir mücadele adamı olduğunu aktaran Karanfiler, mesajında şunlara yer verdi:

"İstiklal ve istikbal mücadelemizin en zor dönemlerinde bağımsızlık fikrini İslam coğrafyasına taşıyan Mehmet Akif, Müslümanların kalplerinin bir ve beraber atması için çaba göstermiştir. Coşkulu, heyecanlı ve daima umutlu kişiliğiyle milletimize öncülük eden milli şairimiz, çıkardığı dergiler, yazıları ve konuşmalarıyla bir düşüncenin, inancın, idealin taşıyıcısı olmuş; şiirleri ve İstiklal Marşı ile bu misyonu en veciz ifadelerle dile getirmiştir. İstiklal Marşı ile Mehmet Akif, milletimizin kalbinde, gönlünde, tertemiz hatırasında ve fikri hafızasında müstesna bir yere sahip olmuştur."

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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