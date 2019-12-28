Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı ile Türk milletinin azim ve kararlığını tüm dünyaya duyurduğunu belirtti.

Ersoy'un vefatının 83. yıl dönümünde saygıyla yad edildiğini ifade eden Bilgin, şairin tarihe ruh ve mana verdiğini bildirdi.

Şairin duruşu ve kelimeleriyle gelecek nesillere ışık olduğunu aktaran Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Onun düşünceleri dün olduğu gibi bugün de aynı gerçekliktedir, yarın da öyle olacaktır. Mehmet Akif'in ideal nesil olarak önümüze koyduğu Asım'ın nesli olabilmek için gayret göstermeli, onun bize armağan ettiği İstiklal Marşı'nın ve Safahat'ın ruhuna ve manasına uygun nesiller yetiştirmeye her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır.

En zor şartların, çözülmenin ve umutsuzluğun hakim olduğu bir dönemde Milli Mücadele ruhunun canlanmasına ömrünü adayan milli şairimiz, geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de eserleriyle fikir dünyamızı aydınlatmaya devam edecektir. Vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla kaleme aldığı İstiklal Marşı'nı milletimize hediye eden Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum."

Mehmet Akif Ersoy, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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