Mehmet Akif Ersoy Vefatının 82. Yılında Bayramiç'teki Evinde Anıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünce düzenlenen program ile Mehmet Akif Ersoy vefatının 82. yıl dönümünde anıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünce düzenlenen program ile Mehmet Akif Ersoy vefatının 82. yıl dönümünde anıldı.



Bayramiç Belediyesi'nin bir yıl önce hizmete açtığı Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'nde İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler Mehmet Akif'in hayatı ve şiirlerinden bölümler okudu.



Anma programına Bayramiç Kaymakamı Ali İkram Tuna, Cumhuriyet Savcısı Osman Görgünoğlu ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik ve öğrenciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Sadettin Arslan, "Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u 82. ölüm yıl dönümünde önemli bir mekanda yad ediyoruz. Müstesna bir kişinin bizim ilçemizde doğmuş, yaşamış, çocukluğunun önemli bir kısmının burada geçirmiş olması bizim için çok önemli ve çok anlamlı. Milli şairimiz özel bir insan zaten çok kıymetli bir insan. Bu ev şaire kıymet katmıyor, bu evin olması bizim ilçemize bizim bölgemize çok büyük değer katıyor. Bir yıl önce Başbakanımızca, şimdiki TBMM Başkanımız Binali Yıldırım bey ve sizlerin de iştirakiyle bu müze evin açılışını gerçekleştirmiştik. O günden bu güne 13 ay geçti. İlçemize gelen ziyaretçi sayısı 50 bini geçti. Bir yıldan bu yana Bayramiç'teki bu evi, Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği bu evi, babasının görev yaptığı bu camii görmeye gelen insan sayımız 50 bini geçmiş durumda. İlçelerimizin kalkınması ve gelişmesi için değerler üretmek zorundayız. Bu eser bizim için çok önemli değer. Hedefimiz Mehmet Akif Evi ve Müzesini 500 bin ziyaretçiye ulaştırmak. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde ülkemizin dört bir yanından 500 bin insanımızı bu ev bu sokakları ve bu ilçeyi Akif'in oynadığı bu sokakları, yaşadığı bu evi gezip görmeye davet edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi

Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı

Son Dakika! Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi