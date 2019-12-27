Mehmet Akif Ersoy vefatının 83. yılında anıldı - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy vefatının 83. yılında anıldı

6 saat önce

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında, hayata gözlerini yumduğu Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı önünde anıldı.

Mehmet Akif Ersoy vefatının 83. yılında anıldı, System.String[]

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında, hayata gözlerini yumduğu Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı önünde anıldı.

Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi tarafından Ersoy'un hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi.

Törene, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, oyuncu Ahmet Yenilmez, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andıklarını belirtti.

Yıldız, İstiklal Caddesi'nde bulunduklarını ve caddenin istikbalin sembolü olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Kurtuluş Savaşı'ndan sonra adı İstiklal Caddesi oldu. Bu İstiklal Caddesi'nde bugün hep birlikte aynı ruhla, milli mücadele ruhuyla İstiklal Marşı'nı okuduk. Milli mücadeleyi verenler, vatan için şehit olanlar bize bu vatanı emanet ettiler. Bizler bugün Beyoğlu Belediye başkanı olarak sizlere hizmet etmekle görevliyiz ama yarın bu ülkenin istiklalini ve istikbalini size emanet edecek şekilde yetiştirmeliyiz."

Büyük bir Türk bayrağı asılan Mısır Apartmanı'nın önüne, törenin sonunda karanfiller bırakıldı.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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