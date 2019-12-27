Mehmet Akif Ersoy vefatının 83. yılında Çanakkale'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy vefatının 83. yılında Çanakkale'de anıldı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy vefatının 83. yılında Çanakkale'de anıldı

6 saat önce

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşadığı ve restore edilerek müze haline getirilen evde düzenlenen törenle anıldı.

Mehmet Akif Ersoy vefatının 83. yılında Çanakkale'de anıldı, System.String[]

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşadığı ve restore edilerek müze haline getirilen evde düzenlenen törenle anıldı.

İlçe merkezindeki müze ev önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaymakam Sercan Gökdemir, yaptığı konuşmada, Ersoy'un İstiklal Marşı ile milletin kalbine mühür vurduğunu belirterek, "Bize düşen, Mehmet Akif'e, İstiklal Marşı'na, ülkemize, değerlerimize sahip çıkmaktır." dedi.

Bayramiç Belediye Belediye Başkanı Mert Uygun da Ersoy'u yad etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Vatan mücadelesine yaptığı katkılarla övgüyü hak eden Ersoy'un kişiliğinin de örnek alınması gerektiğini dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"Ne şanslıyız ki buradan geçti. Yürüdüğümüz yollardan yürüdü. Akif'in karakterinin oluşmasında ilçemizin rolü, bizlere gurur vermektedir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un günlerini geçirdiği bu ev, artık binlerce kişi tarafından ziyaret edilen bir mekan haline geldi. Akif ve eserlerini anlamak için merkez özelliği kazandı. Bu açıdan ilçemize katkısı hala devam etmektedir."

Daha sonra Ersoy'un "Bülbül" adlı şiiri okundu. Program, dua edilmesiyle sona erdi.

Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:46 Kaynak: AA
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