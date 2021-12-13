Mehmet Akif'i öldüren arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

Mehmet Akif'i öldüren arkadaşı tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde borç nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Akif Bingül'ü (22) bıçaklayarak öldüren arkadaşı N.B.Ç. (17) tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde borç nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Akif Bingül'ü (22) bıçaklayarak öldüren arkadaşı N.B.Ç. (17) tutuklandı. Olay, dün saat 01.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akif Bingül ile N.B.Ç. arasında borç meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada göğsünden bıçaklanan Mehmet Akif Bingül, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bingül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bingül'ün cenazesi, dün öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından yeni mezarlıkta toprağa verildi.

- Turgutlu Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, şüpheli N.B.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen N.B.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.- Turgutlu

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