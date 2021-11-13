Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tatbikat yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesince Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastane bahçesinde gerçekleştirilen tatbikata, UMKE, 112 Acil Servis ve hastane çalışanlarından oluşan personel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bedri Caner Kaya, senaryo gereği tatbikatta, hastanenin otoparkında meydana gelen şiddetli patlama sonucu araçların hasar gördüğünü, seyir halindeki iki aracın sürücülerinin panikle kaza yaptığı anın canlandırıldığını ifade etti.

Hastane olarak bu tür olayların yaşanmamasını temenni ettiklerini aktaran Kaya, "Bu tarz tatbikatlarda eksik yönlerimizi belirleyerek tamamlanması adına önlemlerimizi alıyoruz. Kurumlar arası koordinasyonun da başarılı bir şekilde uygulandığı tatbikatımıza emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.